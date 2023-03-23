Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой – уполномоченного президента России по делам ребенка. Теперь бункерный дед официально стал военным преступником.

Обратите внимание Беспрецедентное решение: каковы сценарии развития событий в России из-за ордера на арест Путина

Андрей Костин – генеральный прокурор Украины – подчеркнул, что в рамках запланированного трибунала по преступлению агрессии следует проводить хотя бы заочные заседания.

Важно обеспечить правосудие в отношении международных преступлений, даже если виновные не находятся на скамье подсудимых,

– подчеркнул Костин.

В Украине появится представительство МКС