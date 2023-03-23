Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой – уполномоченного президента России по делам ребенка. Теперь бункерный дед официально стал военным преступником.
Обратите внимание Беспрецедентное решение: каковы сценарии развития событий в России из-за ордера на арест Путина
Андрей Костин – генеральный прокурор Украины – подчеркнул, что в рамках запланированного трибунала по преступлению агрессии следует проводить хотя бы заочные заседания.
Важно обеспечить правосудие в отношении международных преступлений, даже если виновные не находятся на скамье подсудимых,
– подчеркнул Костин.
В Украине появится представительство МКС
- В Украине откроется представительство Международного уголовного суда. Соответствующее соглашение 23 марта 2023 подписали Костин и Питер Льюис – секретарь МКС.
- Генеральный прокурор Украины подчеркнул, что подписание соглашения – еще один шаг к обеспечению полной ответственности за международные преступления. Сейчас это только начало, в то же время очень весомое. Украина не остановится, пока ответственные за преступления не будут привлечены к ответственности.
- Украина продолжит сотрудничество с МКС.