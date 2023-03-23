Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини. Тепер бункерний дід офіційно став воєнним злочинцем.

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Андрій Костін – генеральний прокурор України – наголосив, що у межах запланованого трибуналу щодо злочину агресії варто проводити хоча б заочні засідання.

Важливо забезпечити правосуддя щодо міжнародних злочинів, навіть якщо винні не перебувають на лаві підсудних,

– наголосив Костін.

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