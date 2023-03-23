Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини. Тепер бункерний дід офіційно став воєнним злочинцем.
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Андрій Костін – генеральний прокурор України – наголосив, що у межах запланованого трибуналу щодо злочину агресії варто проводити хоча б заочні засідання.
Важливо забезпечити правосуддя щодо міжнародних злочинів, навіть якщо винні не перебувають на лаві підсудних,
– наголосив Костін.
В Україні з'явиться представництво МКС
- В Україні відкриють представництво Міжнародного кримінального суду. Відповідну угоду 23 березня 2023 року підписали Костін та Пітер Льюїс – секретар МКС.
- Генеральний прокурор України наголосив, що підписання угоди – ще один крок до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини. Наразі це – лише початок, водночас дуже вагомий. Україна не зупиниться, доки відповідальні за злочини не будуть притягнуті до відповідальності.
- Україна продовжить співпрацю з МКС.