Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, тепер з'являються нові плани дій, які до цього дня були малоймовірними чи нереальними.

Дивіться також Може тепер ООН побачить факт геноциду, – політолог сказав, що може змінити ордер на арешт Путіна

Значення ордера на арешт

Ігор Рейтерович пояснив, що варто розуміти, що наразі Путін в розрізі юридичної термінології є поки що підозрюваним у воєнних злочинах, тому що сам судовий процес поки що не відбувся.

"Хоча давайте відверто, ми всі переконані та переконана переважна більшість громадян світу, що він, звичайно, у цих злочинах винний", – наголосив він.

На його думку, у межах юридичної казуїстики виникають наступні завдання: як це довести на якихось конкретних фактах, рішеннях і втілити їх у життя.

Путін не просто громадянин РФ, проти якого здійснюються певні процесуальні дії, він навіть не якийсь там звичайний військовослужбовець чи чиновник. Він у цьому плані є президентом, тобто людиною, яку обрали на виборах,

– додав він.

На думку політолога, коли стосовно такої вагомої політичної фігури виноситься рішення, то воно має, звичайно, й не менш серйозні політико-юридичні наслідки.

"Воно є певною мірою абсолютно безпрецедентним та надзвичайно важливим для України", – пояснив він.

Рейтерович переконаний, що тепер на міжнародному рівні стали видимими злочини Росії на території України.

Сигнал для всього світу

Політолог повідомив, що те, що Росія не визнає юрисдикцію суду і каже, що це рішення для них є нікчемним – свідчення лише позиції РФ.

"Я переконаний, що Путін, як мінімум у всі ті 123 країни, які ратифікували Римський статут, тепер навряд чи полетить", – зауважив він.

На його думку, існує висока ймовірність того, що правоохоронні органи цих країн спробують його заарештувати.

"Іміджево це рішення є надзвичайно важливим", – переконаний Рейтерович.

За його словами, вперше за всю історію людства виноситься таке рішення відносно людини, яка очолює країну, що має ядерну зброю та веде агресивну війну.

Це сигнал усьому світу, що ви краще з цією людиною взагалі не комунікуйте і не спілкуйтеся, тому що це призведе до величезних проблем і втрат для вас,

– розказав він.

Політолог додав, що суд буде розцінювати будь-які спільні дії з Росією як спроби допомогти злочинцю.

Звинувачення буде не одне

Ігор Рейтерович, що реакція Росії на ордер на арешт Путіна в черговий раз підтверджує, що насправді ця історія є дуже важливою з точки зору російсько-української війни. Це прекрасне свідчення, що війна є дійсно війною.

"Вони зрозуміють, що вже на юридичному рівні визнаний факт абсолютно загарбницької війни і факт здійснення безлічі воєнних злочинів, за які, безумовно, несе відповідальність не одна людина, але в першу чергу людина, яка очолює РФ", – підкреслив він.

Політолог зосередив увагу, що Міжнародний кримінальний суд виніс рішення спираючись лише на факт викрадення українських дітей.

Це далеко не перша справа. Там ще безліч знаходиться на розгляді,

– додав він.

За його словами, незабаром кількість подібних заяв стосовно нових злочинів Путіна для здійснення його затримання буде тільки збільшуватися.

Хто наступний

Ігор Рейтерович розказав, що це рішення буде мати великий вплив. Мовиться про те, що тепер все списати лише на Путіна не вийде. Причетних до воєнних злочинів дуже багато.

І ці люди, на відміну від Путіна, не мають навіть цього удаваного імунітету. Більшою мірою це звичайно стосується навіть не військових і, мабуть, не державних службовців РФ, бо вони сидять в одному човні з Путіним,

– зауважив він.

Політолог переконаний, що впритул із цим зіштовхнуться представники бізнесової еліти. Їм потрібно буде зробити свідомий вибір.

"Вони або залишаються з Путіним і режимом, розуміючи, що фактично в будь-який момент проти них будуть видані такі ордери", – так політолог описав один із імовірних сценаріїв.

За його словами, бізнес може бути причетним безпосередньо через так званий добровільний внесок на підтримку війни.

"Тут можна паралелі провести з деякими німецькими промисловцями, які після завершення Другої світової війни також опинилися на лаві підсудних", – підкреслив він.

Політолог назвав ще один ймовірний вихід із ситуації для бізнесу – зістрибнути з цього Титаніка, втекти з Росії і публічно заявити про незгоду з політикою Путіна.

Є ще третій варіант. Він поки що виглядає не дуже реальним,

– зауважив він.

На його думку, представники бізнесу можуть все ж дійти до думки, що вся проблема в одній людині.

"То, може, треба зробити так, щоб ця людина перестала бути при владі? – додав він.

У такий спосіб Росії можна було б завершити війну та почати домовленості з усім цивілізованим світом. За словами Рейтеровича, такий сценарій можливий, але ще в силу багатьох причин залишається малоймовірним.

Ордер на арешт Путіна: основне