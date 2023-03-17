Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що цей прецедент може пришвидшити процес постачання зброї Україні від західних країн, адже тепер ми воюємо проти юридично визнаного військового злочинця і автора геноциду українців.

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"Не виявили ознак геноциду"

Політолог висловив сподівання, що це рішення суду вплине на результати розслідування спеціальної комісії ООН, представники якої заявили, що поки "не виявили жодних ознак геноциду в Україні".

"Депортація дітей, яка визнана на міжнародному рівні злочином, це якраз і є ознака геноциду. Адже дітей вивозять з окупованих територій тисячами. Можливо після цього безпрецедентного рішення ця міжнародна комісія почне краще дивитись на факти і трактувати їх так, як була повинна робити з самого початку", – наголосив Рейтерович.

Деякі аргументи зникнуть

На його думку, рішення суду в Гаазі також пришвидшить постачання зброї в Україну від західних країн.

Хоча є один нюанс. Ті країни, які й так були на нашому боці, вони зараз максимально роблять все від них залежне, щоб цю зброю нам поставити. Тому це може вплинути на країни, які надавали підтримку Україні дуже повільно – ніби допомагаємо, але робимо це мляво,

– зазначив політолог.

Він підкреслив, що тепер деякі аргументи, які наводили ці країни раніше, можуть зникнути.

Результат цього рішення ми побачимо буквально за 2 тижні, адже воно додатково вплине на громадську думку у багатьох європейських країнах,

– зауважив він.

За його словами, за 2 тижні можна буде зробити зріз громадської думки в країнах, керівництво яких посідало позицію – "дамо 2 чи 4 танки Україні, тому що суспільство підтримує допомогу Україні у співвідношенні 50/50% чи 60/40%".

"І більшість громадян цих країн після того, як буде розголос у ЗМІ (уявляю які завтра будуть обкладинки видань – з Путіним за ґратами), почнуть думати по іншому", – впевнений він.

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Суспільство вимагає

Співрозмовник, вважає, що це проявиться у результатах опитувань. Уряди цих країн подивляться на ці результати і вирішать пришвидшитися з постачанням зброї до України.

Тому що їхнє суспільство цього вимагає. І саме так працює демократія,

– пояснив він.

Ігор Рейтерович зазначив, що це рішення можна назвати "безпрецедентно прецедентним".

"Безпрецедентним", тому що такого ще не було. А "прецедентним", тому що це рішення підштовхне багато інших речей, які дотичні до нього, і вони швидше будуть розвиватись", – наголосив він.

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