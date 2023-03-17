Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує 24 Канал.
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Наслідки будуть катастрофічно страшними для безпосередньо Путіна і всього його найближчого оточення,
– підкреслив Данілов.
Також секретар РНБО додав, що це тільки початок тих "чорних лебедів", які обов'язково будуть зараз зграями залітати на територію Росії. Вони там будуть жити постійно, опануються в Москві. "Побачите, найближчим часом дуже багато цікавих подій буде відбуватися", – додав Данілов.
Зверніть увагу Путіна зобов'язані арештувати у 122 країнах світу, якщо він там опиниться: де саме
У Гаазі видали ордер на арешт Путіна: коротко про головне
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- Кривавого диктатора та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Зокрема, незаконної депортації дітей із окупованих територій України до Росії.
- Очільник ОП Андрій Єрмак наголосив: "Це тільки початок".
- Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей. Це означає, що за межами Росії Путіна повинні заарештувати та передати до суду.
- Затримати диктатора можуть на території країн, які ратифікували Римський статут. Це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Його підписали 155 держав, але ратифікували 122.
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