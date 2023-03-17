Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, теперь появляются новые планы действий, которые по сей день были маловероятными или нереальными.

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Значение ордера на арест

Игорь Рейтерович пояснил, что следует понимать, что сейчас Путин в разрезе юридической терминологии пока только подозреваемый в военных преступлениях, потому что сам судебный процесс пока не состоялся.

"Хотя давайте откровенно, мы все убеждены и убеждено подавляющее большинство граждан мира, что он, конечно, в этих преступлениях виноват", – подчеркнул он.

По его мнению, в рамках юридической казуистики возникают следующие задачи: как это доказать на каких-либо конкретных фактах, решениях и претворить их в жизнь.

Путин не просто гражданин РФ, против которого совершаются определенные процессуальные действия, он даже не какой-нибудь обычный военнослужащий или чиновник. Он в этом плане является президентом, то есть человеком, избранным на выборах,

– добавил он.

По мнению политолога, когда в отношении такой весомой политической фигуры выносится решение, то оно имеет, конечно, и не менее серьезные политико-юридические последствия.

"Оно является в определенной степени абсолютно беспрецедентным и чрезвычайно важным для Украины", – пояснил он.

Рейтерович убежден, что теперь на международном уровне стали видны преступления России на территории Украины.

Сигнал для всего мира

Политолог сообщил, что то, что Россия не признает юрисдикцию суда и говорит, что это решение для них ничтожно – свидетельство только позиции РФ.

"Я убежден, что Путин, как минимум, во все те 123 страны, которые ратифицировали Римский устав, теперь вряд ли улетит", – отметил он.

По его мнению, существует высокая вероятность того, что правоохранительные органы этих стран попытаются его арестовать.

"Имиджево это решение чрезвычайно важно", – убежден Рейтерович.

По его словам, впервые за всю историю человечества выносится такое решение в отношении человека, возглавляющего страну, имеющую ядерное оружие и ведущую агрессивную войну.

Это сигнал всему миру, что вы лучше с этим человеком вообще не общайтесь и не общайтесь, потому что это приведет к огромным проблемам и потерям для вас,

– рассказал он.

Политолог добавил, что суд будет расценивать какие-либо совместные действия с Россией как попытки помочь преступнику.

Обвинение будет не одно

Игорь Рейтерович, что реакция России на ордер на арест Путина в очередной раз подтверждает, что на самом деле эта история очень важна с точки зрения российско-украинской войны. Это прекрасное свидетельство, что война действительно война.

"Они поймут, что уже на юридическом уровне признан факт абсолютно захватнической войны и факт совершения множества военных преступлений, за которые, безусловно, несет ответственность не один человек, но в первую очередь человек, возглавляющий РФ", – подчеркнул он.

Политолог сосредоточил внимание, что Международный уголовный суд вынес решение, опираясь лишь на факт похищения украинских детей.

Это далеко не первое дело. Там еще множество находится на рассмотрении,

– добавил он.

По его словам, вскоре количество подобных заявлений по поводу новых преступлений Путина для совершения его задержания будет только увеличиваться.

Кто следующий

Игорь Рейтерович рассказал, что это решение будет иметь большое влияние. Речь идет о том, что теперь все списать только на Путина не получится. Причастных к военным преступлениям очень много.

И эти люди, в отличие от Путина, не имеют даже этого кажущегося иммунитета. В большей степени это обычно касается даже не военных и, пожалуй, не государственных служащих РФ, потому что они сидят в одной лодке с Путиным,

– заметил он.

Политолог убежден, что вплотную с этим столкнутся представители бизнес-элиты. Им предстоит сделать сознательный выбор.

"Они либо остаются с Путиным и режимом, понимая, что фактически в любой момент против них будут изданы такие ордера", – так описал политолог один из вероятных сценариев.

По его словам, бизнес может быть причастен непосредственно из-за так называемого добровольного взноса в поддержку войны.

"Здесь можно параллели провести с некоторыми немецкими промышленниками, которые после завершения Второй мировой войны также оказались на скамье подсудимых", – подчеркнул он.

Политолог назвал еще один вероятный выход из ситуации для бизнеса – спрыгнуть с этого Титаника, бежать из России и публично заявить о несогласии с политикой Путина.

Есть еще третий вариант. Он пока выглядит не очень реальным,

– заметил он.

По его мнению, представители бизнеса могут все же прийти к мнению, что вся проблема в одном человеке.

"Так, может, нужно сделать так, чтобы этот человек перестал быть у власти?" – добавил он.

Таким образом, России можно было бы завершить войну и начать договоренности со всем цивилизованным миром. По словам Рейтеровича, такой сценарий возможен, но еще по многим причинам остается маловероятным.

Ордер на арест Путина: главное