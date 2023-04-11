Міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер наголосила, що оголошення і видача міжнародного ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом означає, що якби Путін "ступив на австрійську землю, то мав би бути заарештований".

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Австрія виконуватиме свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом,

– додала Кароліна Едтштадлер.

Зауважимо, що раніше у МЗС Австрії вже заявляли, що виконуватимуть свої зобов'язання як учасники Римського статуту. Тому заарештують та видадуть Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.

Коротко про зв'язки Австрії та Росії

До російського вторгнення в Україну 80% природного газу в Австрію надходило з росії.

Австрія зазнала жорсткої критики за видачу віз, які дозволять російським депутатам, що потрапили під санкції, взяти участь у віденському засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Крім того, австрійська банківська система тісно пов'язана з Росією: другий за величиною банк Австрії Raiffeisenbank International у 2022 році отримав більш ніж половину свого прибутку від Росії.

А ось щодо позиції Австрії у війні, то країна дотримується нейтралітету.

30 березня президент України Володимир Зеленський під час виступу до парламенту Австрії наголосив на неможливості дотримуватись морально нейтральної позиції проти зла.

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Довідка щодо нейтралітету Австрії. Австрійський парламент 26 жовтня 1955 року ухвалив Федеральний конституційний закон про постійний нейтралітет. Він визначає, що Австрія зберігатиме і захищатиме свій нейтралітет за допомогою всіх наявних у неї засобів, ніколи в майбутньому не вступить у жодні військові союзи та не допустить створення на своїй території військових баз іноземних держав.