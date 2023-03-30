Коли Зеленський почав своє відеозвернення, члени FPÖ, яка раніше мала меморандум про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією", не стали слухати лідера України. Вони поставили на свої місця плакати з написами "Місце для миру" і "Місце для нейтралітету" та залишили залу.

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Лідера FPÖ звинуватили у солідарності з Путіним

Представники чотирьох інших партій австрійського парламенту підтримали Україну та засудили російську агресію. Також вони розкритикували поведінку своїх колег з правопопулістської партії.

Речник із зовнішньої політики Австрійської народної партії (ÖVP) Райнгольд Лопатка сказав, що промова Зеленського в парламенті "звичайно, є сумісною з нашим нейтралітетом".

Лопатка нагадав, що український лідер раніше виступав в інших нейтральних державах ЄС – в Ірландії, на Кіпрі, на Мальті.

Але там жодна партія не повернулася спиною до народу України, як це зробила сьогодні Партія свободи. Шкода, що ви демонструєте таку поведінку. Дуже шкода,

– підкреслив він.

Лопатка додав, що друзі Путіна заохочуються лідером партії FPÖ Герберто Кіклем "представляти меседжі "Радіо Москва" тут, в Австрії". Речник зазначив, що Кікль солідарний з Путіним, "ми ж стоїмо з народом України".

FPÖ зраджує нейтралітет

Речниця партії "Зелені" Єва Ернст-Дзідзич заявила, що Австрія має стояти на стороні людей, які захищають свою незалежність, а не воєнних злочинців.

І так, якщо хтось тут у парламенті і зраджує нейтралітет, то це – FPÖ… І це соромно,

– заявила Ернст-Дзідзич.

Голова опозиційної ліберальної партії NEOS Беате Майнль-Райзінгер висловила жаль, що в австрійському парламенті є ті, хто не можуть відрізнити жертву від злочинця.

"І той, хто зараз відвертає погляд в сторону і займає неправильну сторону історії, робить себе колаборантом диктаторських режимів. І мені сьогодні дуже соромно, що також у нас, тут у парламенті, є люди, які не можуть відрізнити жертву від злочинця, які не можуть відрізнити загарбницьку війну від конфлікту", – сказала вона.

Заступник голови опозиційної Соціал-демократичної партії Австрії Йорг Ляйхтфрід теж розкритикував проросійську позицію FPÖ.

Якщо за рік тут подається виключно 30 проросійських пропозицій, то це не є ані сигналом до миру, ані сигналом до нейтралітету,

– заявив Ляйхтфрід.

Газета Der Standard інформує, що частина соціал-демократів також були відсутні в залі під час виступу Зеленського. Зокрема, із 40 депутатів на місцях були лише 18.

Також була відсутня лідерка партії Памела Ренді-Вагнер, пояснивши це хворобою. За інформацією видання, керівництво партії, яка має неоднозначні відносини з Росією, рекомендувало своїм членам самим вирішувати, чи брати участь у заході із Зеленським.