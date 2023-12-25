Собственно, спикер ВС Юрий Игнат в эфире национального телемарафона ответил, действительно ли захватчикам удалось "отомстить за свой Су-34" – то есть ликвидировать самолет F-16. Об этом сообщает 24 Канал.

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Действительно ли россияне сбили F-16

По словам спикера, Украина еще не получила эти многоцелевые истребители от партнеров. Поэтому и можно со смелостью констатировать: слова захватчиков об уничтоженном F-16 являются абсолютной выдумкой, ничего общего с реальностью не имеющей.

Я думаю, что к концу дня будет больше (сообщений о "сбитых F-16" – 24 Канал). И к концу года они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, по меньшей мере двумя эскадрильями,

– пошутил спикер Воздушных сил.

В то же время Игнат заявил, что на самом деле такие сообщения от российских захватчиков утешительны. Как он отметил, в сводках Минобороны Кремля каждый день по 5 украинских самолетов "уничтожаются".

Про F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине. Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну, так все-таки, офрекорд, скажите, есть они (в Украине – 24 Канал)?". Люди хотят верить, что они в Украине. Враг поверил, и враг их "уничтожает".

Представителю ВС, среди прочего, задали вопрос, готовы ли эти истребители к отправке в наше государство. В ответе он призвал не выходить на грани реальности, как это делает Россия, подтвердив определенный уровень готовности.

Не будем преувеличивать готовность, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров, что мы готовы. Мы в процессе. Помимо пилотов, нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Поэтому заявили наши партнеры, что готовы передать.

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У врага все меньше самолетов

За последние дни Воздушным силам удалось уничтожить немало авиационной техники захватчиков. Очевидно, именно это заставило Кремль придумывать басни о ликвидированных F-16, чтобы "вторая армия мира" в очередной раз не выглядела жалко.