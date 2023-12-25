Так, вечером 24 декабря Воздушные силы подтвердили сбитие российскому Су-34 на Мариупольском направлении. Также в сети обсуждали возможное сбивание Су-30, которым враг мог атаковать Одесскую область на Рождество. Но россияне не были бы собой, если бы не приплели и F-16.

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"Уничтожают" F-16 чуть ли не пачками

Мы немного походили по русским пабликам, чтобы изрядно поднять себе настроение. Ведь кто-кто, а оккупанты – просто мастера писать басни и кормить ими своих земляков. Так, появились легенды о якобы уничтожении F-16.

Сначала сетью начало распространяться сообщение, что на аэродроме в Одессе якобы подбили F-16. И это сообщение вызвало безудержный смех.

Если это правда, а это правда, значит, сегодня х***ы будут плакать горькими слезами, ведь им не помог даже такой распиаренный F-16,

– пишут пропагандисты.

Если вы думаете, что это все, то вы очень ошибаетесь. Ведь россияне не любят брать одну методичку. Они пытаются друг друга перебить басней, которая звучала бы более эпически.

Это смешно читать, не то что писать. Итак, пропагандисты говорят, что F-16 якобы сбил Су-34, но "Су-30 отомстил и уничтожил четыре F-16". Вот наконец-то выплыл Су-30, о котором мы говорили сначала. Ох, как взял и отомстил, что мы держимся за животы.

Мы бы хотели сказать, что это все, но нет. Оккупанты пошли дальше и заявили, что в районе порта якобы удалось уничтожить ЗРК Patriot с помощью "Шахеда". И что на аэродроме "Школьный" будто бы уничтожили пять F-16.

Еще по одной из версий, сбили россияне на F-16, а Су-27М. Мы и сами не знаем, что они там сбили. Слава Богу, что не Leopard 2 в небе. Потому что это уж точно было бы очень сложно объяснить.

К слову, украинцы уже высмеяли россиян. Шутят, что оккупантам удалось изобрести машину времени и уничтожить F-16, которых у Украины все еще нет.



Басни россиян рассмешили украинцев / Скриншот

Накануне стало известно, что Нидерланды начали подготовку первых F-16 для доставки в Украину. По имеющейся информации, говорится о 18 западных многоцелевых истребителях, которых бояться оккупанты уже и сейчас. Несмотря на то, что мы их еще не получили.