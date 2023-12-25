Так, ввечері 24 грудня Повітряні сили підтвердили збиття російського Су-34 на Маріупольському напрямку. Також у мережі обговорювали можливе збиття Су-30, яким ворог міг атакувати Одеську область на Різдво. Але росіяни не були б собою, якби не приплели ще й F-16.

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"Знищують" F-16 ледь не пачками

Ми трохи походили по російських пабліках, щоб добряче підняти собі настрій. Адже хто-хто, а окупанти – просто майстри писати байки та годувати ними своїх земляків. Так, з'явилися легенди про буцімто знищені F-16.

Спочатку мережею почало ширитися повідомлення, що на аеродромі в Одесі буцімто підбили F-16. І це повідомлення викликало нестримний сміх.

Якщо це правда, а це правда, отже сьогодні х***и плакатимуть гіркими слізьми, адже їм не допоміг навіть такий розпіарений F-16,

– пишуть пропагандисти.

Якщо ви думаєте, що то все, то ви дуже помиляєтеся. Адже росіяни не люблять брати одну методичку. Вони намагаються один одного перебити байкою, яка б звучала більш епічно.

Це смішно читати, не те, що писати. Отже, пропагандисти кажуть, що F-16 буцімто збив Су-34, але "Су-30 відімстив та знищив чотири F-16". Ось нарешті виплив Су-30, про який ми говорили спочатку. Ох, як взяв і відімстив, що ми аж тримаємося за животи.

Ми б хотіли сказати, що це все, але ж ні. Окупанти пішли далі та заявили, що в районі порту буцімто вдалося знищити ЗРК Patriot з допомогою "Шахеда". І що на аеродромі "Шкільний" буцімто знищили п'ять F-16.

Ще за однією з версій, збили росіяни на F-16, а Су-27М. Ми вже й самі не знаємо, що вони там збили. Дякувати Богу, що не Leopard 2 у небі. Бо це вже точно було б украй складно пояснити.

До слова, українці вже взяли на глум росіян. Жартують, що окупантам вдалося винайти машину часу та знищити F-16, яких в України все ще немає.



Байки росіян розсмішили українців / Скриншот

Напередодні стало відомо, що Нідерланди почали підготовку перших F-16 для доставки до України. За наявною інформацією, мовиться про 18 західних багатоцільових винищувачів, яких бояться окупанти вже і зараз. Попри те, що ми їх ще не отримали.