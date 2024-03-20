Таким образом россияне на избирательных участках соревновались за лояльность Путина. Это 24 Каналу объяснил ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян.
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Внутренняя игра
Сергей Асланян отметил, что когда подводятся итоги "выборов", определенные избирательные участки показывают 99% за Путина. Это внутренняя игра, которая крайне важна для индекса лояльности.
К примеру, в Москве есть избирательные участки, в которых не очень высокий процент голосов за Путина. Те, кто "рисуют" много голосов, выиграли соревнование за лояльность. Они соревнуются за карьерный рост и другие блага.
Это соревнование на цифрах не для нас. Оно не говорит ни о чем. Это соревнование внутри системы, толкание локтями с перспективой карьерного роста,
– подчеркнул ведущий.
"Выборы" показывают способность сотрудников избирательных участков решать поставленные задачи. Избирательные комиссии имеют возможность выслужиться перед Кремлем и получить лояльность.
"Выборы" президента в России: главное
- 15 – 17 марта в России и на временно оккупированных территориях Украины состоялись так называемые "выборы" президента. Российские чиновники сообщили, что явка на так называемых выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории государства-агрессора. Там отмечают, что она якобы составила 77,44%.
- Итоги выборов президента России официально подведут 21 марта. Практически все избирательные участки завершили работу, обработали 99,83% протоколов. Сообщают, что Владимир Путин получил 87,30% голосов.
- Во время выступления в избирательном штабе Путин говорил о самом процессе выборов, РДК на территории России, войну против Украины, смерть Навального, а также предстоящие выборы в США.