Таким образом россияне на избирательных участках соревновались за лояльность Путина. Это 24 Каналу объяснил ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян.

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Внутренняя игра

Сергей Асланян отметил, что когда подводятся итоги "выборов", определенные избирательные участки показывают 99% за Путина. Это внутренняя игра, которая крайне важна для индекса лояльности.

К примеру, в Москве есть избирательные участки, в которых не очень высокий процент голосов за Путина. Те, кто "рисуют" много голосов, выиграли соревнование за лояльность. Они соревнуются за карьерный рост и другие блага.

Это соревнование на цифрах не для нас. Оно не говорит ни о чем. Это соревнование внутри системы, толкание локтями с перспективой карьерного роста,

– подчеркнул ведущий.

"Выборы" показывают способность сотрудников избирательных участков решать поставленные задачи. Избирательные комиссии имеют возможность выслужиться перед Кремлем и получить лояльность.

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