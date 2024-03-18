Журналисты Sky News в одном материале собрали самое главное из жизни Владимира Путина. О его пути становления и то, как он дошел до по сути абсолютной власти в России.

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Если начать с базового, то родился Владимир Путин 7 октября 1952 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург). Известно, что у него были двое братьев. Правда, умерли они до того, как на свет появился будущий диктатор. А теперь давайте пройдемся по ключевым этапам его жизни.

Путин и его работа на КГБ

Журналисты отмечают, что по завершении Ленинградского государственного университета в 1975 году Владимир Путин присоединился к разведке СССР. Говорится о КГБ. А через 10 лет – в 1985 году – его отправили в Дрезден. Там будущий президент России занимался поиском восточных немцев, у которых были веские причины поехать за границу. После этого он их вербовал, чтобы они занимались шпионажем на Западе. В 1980-х годах, по неподтвержденным данным, Путин работал в Новой Зеландии. А в Ленинград его отозвали уже в 1990 году.

Любимец Ельцина и глава российской ФСБ

В материале упоминают о том, что Владимир Путин стал советником Анатолия Собчака, одного из своих бывших профессоров права. Последний впоследствии ушел, чтобы занять пост главы городского совета Ленинграда. Путин перебрался в Москву в 1996 году, где начал свою работу в Кремле. В 1998 году его назначили председателем Федеральной службы безопасности России – наследника КГБ после распада СССР.

Прошел всего год, а Борис Ельцин, тогдашний российский президент, назначил Путина одним из первых вице-премьер-министров. После этого – исполняющим обязанности премьер-министра. Ельцин впоследствии ушел в отставку, передав управление страной в руки Путину. Сначала его назначили исполняющим обязанности президента, а официально избрали в 2000 году.

Путин и катастрофа на подводной лодке "Курск"

Где Путин – там и смерть. Прошло несколько месяцев с момента, когда его избрали президентом. И уже летом 2000 года он подвергся критике из-за катастрофы подводной лодки "Курск", которая произошла 12 августа. Тогда погибли все 118 членов экипажа. Путин, когда узнал о трагедии, сначала продолжил свой отпуск в Сочи. Так еще и он международную помощь принял не сразу.

Трагедия "Норд-Оста"

40 чеченских боевиков взяли в заложники 912 человек в московском театре на Дубровице 23 октября 2002 года. Спецназ через три дня штурмовал помещение. Сделал это после того, как в зал закачали неизвестный газ и убили всех боевиков, а также 130 заложников. В частности, иностранцев.

Убийство журналистки Анны Политковской

В день рождения Владимира Путина 7 октября 2006 года в вестибюле собственного дома застрелили журналистку Анну Политковскую. Она перед своей смертью разоблачила коррупцию в российской армии, а также военных в Чечне. Ее убийство стало причиной распространения заявлений о том, что Владимир Путин сделал недостаточно для защиты СМИ.

Отравление Александра Литвиненко

Он – бывший агент КГБ, который после побега в Великобританию, решил работать на МИ-6. И в ноябре 2006 года Литвиненко заболел после того, как в отеле в Лондоне встретился с двумя бывшими агентами КГБ. Умер он тяжелой смертью, ведь его отравили чаем с полонием 210. Говорится о редком и очень тяжелом радиоактивном изотопе. Литвиненко обвинил Путина в том, что именно он был заказчиком его убийства.

Путин и аннексия Крыма

В материале отмечают, что пророссийские силы в феврале 2014 года захватили целый ряд военных баз на полуострове Крым. Говорится, в частности о штабе МВД Украины в Севастополе. После этого Владимир Путин подписал соглашение, которое якобы присоединяет полуостров к России после проведения так называемого "референдума". Подобного рода сценарии кремлевский диктатор практиковал также в Донецкой и Луганской областях.

Отравление Скрипалей

На улицах Великобритании в марте 2018 года отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Сделали это с помощью нервно-паралитического вещества советского производства, чье название известно на весь мир. Говорится о "Новичке". Сергея и Юлию госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии их выписали. В Кремле, понятное дело, свою причастность к этому нападению отрицали.

Смерть Навального в колонии

Ни для кого не является секретом тот факт, что Владимир Путин пытался подавить оппозицию. Прежде всего говорилось о противостоянии Алексею Навальному, который активно критиковал президента России. Известно, что на борту внутреннего рейса в России Навальный потерял сознание в августе 2020 года. Он проходил лечение в Германии, а после своего выздоровления вернулся в Россию. Но на свободе он ходил недолго, ведь вскоре его бросили за решетку. И уже в феврале 2024 года так называемый "оппозиционер" умер в колонии.

Путин и полномасштабное вторжение в Украину

Журналисты также обратили внимание, что Путин в феврале 2022 года приказал осуществить полномасштабное вторжение в Украину. Предшествовали этому недели наращивание российских сил вдоль границ нашего государства. Он надеялся, что за три дня одержит победу, но наши мужественные военные обломали зубы диктатору.

Так называемые "выборы" в России

Также подсветили так называемые "выборы", которые состоялись с 15 по 17 марта. Во время них Владимир Путин сумел еще на шесть лет удержать свое место в Кремле. В то же время отмечают, что к выборам не допустили Бориса Надеждина, который был самым известным антивоенным кандидатом. Самому же Владимиру Путину "нарисовали" рекордные 87,28%. Интересно, что на многих участках за пределами России кремлевский диктатор проиграл своим оппонентам.