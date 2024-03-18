Журналісти Sky News в одному матеріалі зібрали найголовніше з життя Владіміра Путіна. Про його шлях становлення та те, як він дійшов до по суті абсолютної влади у Росії.

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Якщо почати з базового, то народився Владімір Путін 7 жовтня 1952 року у Ленінграді (тепер Санкт-Петербург). Відомо, що у нього були двоє братів. Правда, померли вони до того, як на світ з'явився майбутній диктатор. А тепер пройдімося ключовими етапами його життя.

Путін і його робота на КДБ

Журналісти зазначають, що по завершенні Ленінградського державного університету у 1975 році Владімір Путін приєднався до розвідки СРСР. Мовиться про КДБ. А через 10 років – у 1985 році – його відправили до Дрездена. Там майбутній президент Росії займався пошуком східних німців, у яких були вагомі причини поїхати за кордон. Після цього він їх вербував, щоб вони займалися шпигунством на Заході. У 1980-х роках, за непідтвердженими даними, Путін працював у Новій Зеландії. А до Ленінграда його відкликали вже у 1990 році.

Улюбленець Єльцина та глава російської ФСБ

У матеріалі згадують про те, що Владімір Путін став радником Анатолія Собчака, одного зі своїх колишніх професорів права. Останній згодом пішов, щоб обійняти пост глави міської ради Ленінграда. Путін перебрався до Москви у 1996 році, де розпочав свою роботу у Кремлі. У 1998 році його призначили головою Федеральної служби безпеки Росії – спадкоємця КДБ після розпаду СРСР.

Минув лише рік, а Борис Єльцин, тодішній російський президент, призначив Путіна одним із перших віцепрем'єр-міністрів. Після цього – виконувачем обов'язків прем'єр-міністра. Єльцин згодом пішов у відставку, передавши керування країною у руки Путіну. Спочатку його призначили виконувачем обов'язків президента, а офіційно обрали у 2000 році.

Путін і катастрофа на підводному човні "Курськ"

Де Путін – там і смерть. Минуло кілька місяців від моменту, коли його обрали президентом. І вже влітку 2000 року він піддався критиці через катастрофу підводного човна "Курськ", яка сталася 12 серпня. Тоді загинули всі 118 членів екіпажу. Путін, коли дізнався про трагедію, спочатку продовжив свою відпустку у Сочі. Так ще й він міжнародну допомогу прийняв не відразу.

Трагедія "Норд-Осту"

40 чеченських бойовиків взяли у заручники 912 людей у московському театрі на Дубровиці 23 жовтня 2002 року. Спецназ через три дні штурмував приміщення. Зробив це після того, як у зал закачали невідомий газ та вбили усіх бойовиків, а також 130 заручників. Зокрема, іноземців.

Вбивство журналістки Анни Політковської

У день народження Владіміра Путіна 7 жовтня 2006 року у вестибюлі власного будинку застрелили журналістку Анну Політковську. Вона перед своєю смертю викрила корупцію у російській армії, а також військових у Чечні. Її вбивство стало причиною поширення заяв про те, що Владімір Путін зробив недостатньо задля захисту ЗМІ.

Отруєння Олександра Литвиненка

Він – колишній агент КДБ, котрий після втечі до Великої Британії, вирішив працювати на МІ-6. Й у листопаді 2006 року Литвиненко захворів після того, як у готелі у Лондоні зустрівся з двома колишніми агентами КДБ. Помер він тяжкою смертю, адже його отруїли чаєм з полонієм 210. Мовиться про рідкісний і дуже тяжкий радіоактивний ізотоп. Литвиненко звинуватив Путіна у тому, що саме він був замовником його вбивства.

Путін і анексія Криму

У матеріалі наголошують, що проросійські сили у лютому 2014 року захопили цілу низку військових баз на півострові Крим. Мовиться, зокрема про штаб МВС України у Севастополі. Після цього Владімір Путін підписав угоду, яка буцімто приєднує півострів до Росії після проведення так званого "референдуму". Подібного роду сценарії кремлівський диктатор практикував також у Донецькій і Луганській областях.

Отруєння Скрипалів

На вулицях Великої Британії у березні 2018 року отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Зробили це з допомогою нервово-паралітичної речовини радянського виробництва, чия назва відома на весь світ. Мовиться про "Новачок". Сергія та Юлію госпіталізували до лікарні у важкому стані. Згодом їх виписали. У Кремлі, ясна річ, свою причетність до цього нападу заперечували.

Смерть Навального у колонії

Ні для кого не є секретом той факт, що Владімір Путін намагався придушити опозицію. Передовсім мовилося про протистояння Олексію Навальному, який активно критикував президента Росії. Відомо, що на борту внутрішнього рейсу у Росії Навальний знепритомнів у серпні 2020 року. Він проходив лікування у Німеччині, а після свого одужання повернувся до Росії. Але на волі він ходив недовго, адже невдовзі його кинули за ґрати. І вже у лютому 2024 року так званий "опозиціонер" помер у колонії.

Путін і повномасштабне вторгнення в Україну

Журналісти також звернули увагу, що Путін у лютому 2022 року наказав здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Передували цьому тижні нарощування російських сил уздовж кордонів нашої держави. Він надіявся, що за три дні здобуде перемогу, але наші мужні військові обламали зуби диктаторові.

Так звані "вибори" у Росії

Також підсвітили так звані "вибори", які відбулися з 15 по 17 березня. Під час них Владімір Путін зумів ще на шість років утримати своє місце у Кремлі. Водночас зазначають, що до виборів не допустили Бориса Надєждіна, який був найвідомішим антивоєнним кандидатом. Самому ж Владіміру Путіну "намалювали" рекордні 87,28%. Цікаво, що на багатьох дільницях за межами Росії кремлівський диктатор програв своїм опонентам.