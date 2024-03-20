У такий спосіб росіяни на виборчих дільницях змагалися за лояльність Путіна. Це 24 Каналу пояснив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян.
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Внутрішня гра
Сергій Асланян зазначив, що коли підбиваються висновки "виборів", певні виборчі дільниці показують 99% за Путіна. Це внутрішня гра, яка вкрай важлива для індексу лояльності.
До прикладу, у Москві є виборчі дільниці, у яких не дуже високий відсоток голосів за Путіна. Ті, хто "малюють" багато голосів, виграли змагання за лояльність. Вони змагаються за кар'єрний ріст та інші блага.
Це змагання на цифрах не для нас. Воно не говорить ні про що. Це змагання всередині системи, штовхання ліктями з перспективою кар'єрного росту,
– підкреслив ведучий.
"Вибори" показують здатність співробітників виборчих дільниць розв'язувати поставлені завдання. Виборчі комісії мають можливість вислужитись перед Кремлем та здобути лояльність.
"Вибори" президента у Росії: головне
- 15 – 17 березня у Росії та на тимчасово окупованих територіях України відбулись так звані "вибори" президента. Російські посадовці повідомили, що явка на так званих виборах президента Росії у 2024 році стала рекордною в новітній історії держави-агресорки. Там зазначають, що вона нібито склала 77,44%.
- Підсумки виборів президента Росії офіційно підведуть 21 березня. Практично усі виборчі дільниці завершили роботу, обробили 99,83% протоколів. Повідомляють, що Владімір Путін отримав 87,30% голосів.
- Під час виступу у виборчому штабі Путін говорив про сам процес виборів, РДК на території Росії, війну проти України, смерть Навального, а також майбутні вибори у США.