Проте таке "волевиявлення" не було законним. Окрім того, на окупованих територіях перебуває багато російських солдатів, тож голосування було примусовим за своєю суттю.
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Що в ISW заявили після виборів Путіна
Путін намагається використати заявлені рекордні показники явки виборців і підтримку своєї кандидатури для створення інформаційних передумов для затяжної війни в Україні,
– кажуть аналітики.
За їхніми даними, Путін та російські високопосадовці переконували, мовляв, "рекордна явка" виборців та "висока громадська підтримка" демонструє єдність Росії та довіру до Путіна.
Ба більше, як і очікувалось, Путін на тимчасово окупованих територіях нібито набрав 88,12% – 95,23%. Це відбувалось на фоні того, що російські чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку диктатора на окупованих територіях. Окрім того, там велика кількість російських військових, тож і вибори за своєю суттю були примусовими.
Ймовірно, Путін продовжує намагатися створити інформаційні умови для виправдання тривалого конфлікту та тривалої окупації України під виглядом "захисту" цивільних осіб в окупованій Україні, яким загрожує лише російське вторгнення,
– заявили в ISW.
Що відомо про "вибори" Путіна
- Протягом 15 – 17 березня у Росії відбувались так звані "вибори" Путіна. За нього нібито проголосували 87,28% виборців. Диктатор буде правити вже п'ятий термін.
- Світ не поспішає визнавати ці "вибори", адже Путін організував голосування на тимчасово окупованих територіях. А в Україні під час воєнного стану вибори неможливі.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на обрання Путіна. Він потролив диктатора: "Особисто я був розчарований Володимиром Путіним. Я очікував, що він отримає щонайменше 101% голосів".
- У Німеччині заявили, що не називатимуть Путіна "президентом" Росії.