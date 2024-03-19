Проте таке "волевиявлення" не було законним. Окрім того, на окупованих територіях перебуває багато російських солдатів, тож голосування було примусовим за своєю суттю.

Дивіться також Без плану, але з мобілізацією та війною: для чого Путіну намалювали 87% на "виборах"

Що в ISW заявили після виборів Путіна

Путін намагається використати заявлені рекордні показники явки виборців і підтримку своєї кандидатури для створення інформаційних передумов для затяжної війни в Україні,

– кажуть аналітики.

За їхніми даними, Путін та російські високопосадовці переконували, мовляв, "рекордна явка" виборців та "висока громадська підтримка" демонструє єдність Росії та довіру до Путіна.

Ба більше, як і очікувалось, Путін на тимчасово окупованих територіях нібито набрав 88,12% – 95,23%. Це відбувалось на фоні того, що російські чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку диктатора на окупованих територіях. Окрім того, там велика кількість російських військових, тож і вибори за своєю суттю були примусовими.

Ймовірно, Путін продовжує намагатися створити інформаційні умови для виправдання тривалого конфлікту та тривалої окупації України під виглядом "захисту" цивільних осіб в окупованій Україні, яким загрожує лише російське вторгнення,

– заявили в ISW.

Що відомо про "вибори" Путіна