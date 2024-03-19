Радослав Сікорський відреагував на результати так званих "виборів" у Росії. Своїм коментарем він поділився з кореспонденткою 24 Каналу у Брюсселі.

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Був розчарований Путіним

Особисто я був розчарований Володимиром Путіним. Я очікував, що він отримає щонайменше 101% голосів,

– іронічно заявив він.

Звернімо увагу, що на результати так званих "виборів" у Росії відреагували низка політиків як в Україні, так і за її межами. Нікого не здивувало, що під час цієї імітації демократії здобув перемогу Владімір Путін. Водночас у деяких державах уже заявляють, що не вважатимуть його легітимним президентом.

Зауважимо, що щось подібне відбувалося також у Білорусі, коли під час президентських виборів перемогу буцімто здобув Александр Лукашенко. У народі його прозвали "Саша 3 процента", натякаючи на те, що саме таким є його рівень підтримки.

Що кажуть в Україні і світі про результати "виборів"