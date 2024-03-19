Радослав Сікорський відреагував на результати так званих "виборів" у Росії. Своїм коментарем він поділився з кореспонденткою 24 Каналу у Брюсселі.
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Був розчарований Путіним
Особисто я був розчарований Володимиром Путіним. Я очікував, що він отримає щонайменше 101% голосів,
– іронічно заявив він.
Звернімо увагу, що на результати так званих "виборів" у Росії відреагували низка політиків як в Україні, так і за її межами. Нікого не здивувало, що під час цієї імітації демократії здобув перемогу Владімір Путін. Водночас у деяких державах уже заявляють, що не вважатимуть його легітимним президентом.
Що кажуть в Україні і світі про результати "виборів"
- До прикладу, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що фізично не існує жодних виборів у Росії. За його словами, у країні-агресорці відсутні будь-які ознаки демократичності, які притаманні справжнім виборам.
- Жорстка та чітка позиція у Міністерства закордонних справ Німеччини. У ньому заявили, що Владіміра Путіна не називатимуть президентом Росії. На цьому наголосила представниця уряду Крістіане Хоффман.
- До України 18 березня завітав американський сенатор Ліндсі Грем. Він заявив, що Владімір Путін – незаконний президент. Крім того, додав, що кремлівський диктатор керує терористичною державою.
- Також відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, що вибори у Росії не були ані вільними, ані чесними. За його словами, організація Кремлем псевдоголосування на окупованих територіях України та Грузії – абсолютно незаконна.
- Наостанок зауважимо, що після опрацювання 100% протоколів Владімір Путін здобув перемогу з показником 87,28%. З перемогою на так званих "виборах" його вже встигли привітати лідери КНДР, Сирії, Нікарагуа, Венесуели, Таджикистану та Китаю.