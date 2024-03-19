Радослав Сикорский отреагировал на результаты так называемых “выборов” в России. Своим комментарием он поделился с корреспонденткой 24 Канала в Брюсселе.
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Был разочарован Путиным
Лично я был разочарован Владимиром Путиным. Я ожидал, что он получит по меньшей мере 101% голосов,
– иронично заявил он.
Обратим внимание, что на результаты так называемых "выборов" в России отреагировали ряд политиков как в Украине, так и за ее пределами. Никого не удивило, что во время этой имитации демократии одержал победу Владимир Путин. В то же время в некоторых государствах уже заявляют, что не будут считать его легитимным президентом.
Что говорят в Украине и мире о результатах "выборов"
- К примеру, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что физически не существует никаких выборов в России. По его словам, в стране-агрессоре отсутствуют какие-либо признаки демократичности, которые присущи настоящим выборам.
- Жесткая и четкая позиция у Министерства иностранных дел Германии. В нем заявили, что Владимира Путина не будут называть президентом России. Об этом заявила представительница правительства Кристиане Хоффман.
- Украину 18 марта посетил американский сенатор Линдси Грэм. Он заявил, что Владимир Путин – незаконный президент. Кроме того, добавил, что кремлевский диктатор руководит террористическим государством.
- Также отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что выборы в России не были ни свободными, ни честными. По его словам, организация Кремлем псевдоголосования на оккупированных территориях Украины и Грузии – абсолютно незаконна.
- Напоследок заметим, что после обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с показателем 87,28%. С победой на так называемых "выборах" его уже успели поздравить лидеры КНДР, Сирии, Никарагуа, Венесуэлы, Таджикистана и Китая.