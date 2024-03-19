Радослав Сикорский отреагировал на результаты так называемых “выборов” в России. Своим комментарием он поделился с корреспонденткой 24 Канала в Брюсселе.

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Был разочарован Путиным

Лично я был разочарован Владимиром Путиным. Я ожидал, что он получит по меньшей мере 101% голосов,

– иронично заявил он.

Обратим внимание, что на результаты так называемых "выборов" в России отреагировали ряд политиков как в Украине, так и за ее пределами. Никого не удивило, что во время этой имитации демократии одержал победу Владимир Путин. В то же время в некоторых государствах уже заявляют, что не будут считать его легитимным президентом.

Заметим, что нечто подобное происходило также в Беларуси, когда во время президентских выборов победу якобы получил Александр Лукашенко. В народе его прозвали "Саша 3 процента", намекая на то, что именно таков его уровень поддержки.

Что говорят в Украине и мире о результатах "выборов"