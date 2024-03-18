Так процес голосування в Росії 24 Каналу прокоментував радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Американський сенатор Грем разом з тим заявив, що Путін – незаконний президент і керує терористичною державою.

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Виборів у Росії не існує

Подоляк зазначив, що ніяких виборів у Росії не існує фізично. Там відсутні будь-які ознаки демократичності, якій притаманні вибори. Це, зокрема:

відсутність конкурентної політики;

відсутність політичного процесу як такого;

відсутність альтернатив;

відсутність свободи слова;

відсутність дискусії.

Це класична авторитарна країна, яка вже переходить у тоталітарно-диктаторську систему управління. Безумовно, там немає нічого, що можна назвати будь-яким демократичним словом,

– зауважив радник керівника Офісу Президента України.

Путін – не легітимний

За його словами, у Росії немає президента. Ба більше, цей суб'єкт на прізвище Путін не є легітимним. Там немає виборчого процесу. І нічого такого там не буде до моменту обвалу цієї системи.

"Це буде класична, ще раз підкреслюю, кривава диктатура, деспотичного типу. Історично ми це вже неодноразово бачили", – наголосив Подоляк.

Вибори в Росії: що відомо