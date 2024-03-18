За його словами, Путін – лідер терористичної держави, інформує 24 Канал.

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Що заявив американський сенатор

На зустрічі з журналістами у Києві сенатор США від республіканців Ліндсі Грем зазначив, що проситиме адміністрацію президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США,

– сказав Грем.

Відповідно до його слів, 87% підтримки в очільника Кремля – це настільки вражаюче, що цьому немає довіри. Сенатор США зазаначив, що Путін здобуває велику перемогу, яку ніхто не вважає легітимною.

Тож моя відповідь на те, що він отримав 87% голосів на останніх виборах, – це ярлик, ця країна – терористична держава. І він лідер терористичної держави. Він не є лідером законної країни. Він лідер терористичної держави,

– підкреслив Грем.

Американський чиновник пояснив, що запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ з) Китаю, Індії тощо.