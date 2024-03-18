Міністерство закордонних справ Німеччини не буде називати Владіміра Путіна президентом. Про це заявила представник уряду Крістіане Хофман.

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Результат був ясний заздалегідь

За її словами, "так звані вибори в Росії" не були "ні вільними, ні справедливими". Хофман наголосила, що результат був зрозумілий та це не були демократичні вибори. Вона також звернула увагу, що на виборах панувала атмосфера залякування.

Росія зараз є диктатурою і перебуває під авторитарним правлінням Володимира Путіна,

– заявила Хофман.

Крім цього, вона засудила проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях.

На пряме питання, чи буде влада Німеччини називати Путіна "президентом або правителем", представник МЗС країни Себастьян Фішер зазначив, що вони вже певний час використовують просто прізвище Путін.

У МЗС Німеччини зробили заяву