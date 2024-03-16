Також Макрон хоче показати Росії, що Європа об'єднана та має спільну позицію щодо допомоги Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Об'єднана Європа

Олександр Мусієнко зазначив, що Макрон готовий ділися лідерством. Французький президент заявив, що Берлін має зберігати лідерство у Європі, бо без Німеччини об'єднана Європа малоймовірна.

Крім того, лідер Франції хоче продемонструвати кремлівському диктатору Владіміру Путіну, що Європа об'єднана, розділяє одні й ті ж цінності та не змінить позицію щодо Росії, що не лише США готові допомагати Україні.

Французький президент хоче продемонструвати, що він не один з цією позицією, а це реакція об’єднаної Європи. Щоб Росія та Кремль розуміли, що Європа зараз не є роз'єднаною та такою, що готова до якогось зближення та зміни позиції щодо Росії. Тому добре, що така зустріч відбулась,

– підкреслив військовий експерт.

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