Зокрема, у разі потенційної перемоги країни-агресорки "зведеться до нуля" довіра країн-партнерів до Європи. Про це президент Франції повідомив в інтерв'ю журналістам, інформує 24 Канал.

До теми Ми готові вжити заходів, щоб Росія не перемогла: Макрон в інтерв'ю про війну в Україні

Макрон наголосив, що перемога України має значення

Французький очільник підкреслив, що якби Росія перемогла у війні проти України, то життя французів змінилося б. За словами Макрона, в такому випадку більше б не було потрібної безпеки в Європі.

Хто б міг подумати, що Владімір Путін зупиниться на цьому? Тут на карту поставлена ​​безпека Франції та Європи,

– заявив Еммануель Макрон.

Президент Франції також зауважив, що сьогодні ухвалити рішення бути слабкими, залишати агресію без належної відповіді – це вже поразка.

Франція готова у разі можливої агресії з боку Росії

Макрон сказав, що французькі війська ніколи не будуть вести наступ, адже Франція є силою миру.

"Але ми повинні прозоро подивитися на ситуацію і сказати, що ми готові вжити заходів, щоб Росія не перемогла", – підкреслив президент Франції.

Він також зазначив, що Франція не чекала, щоб підготуватися до можливої війни. Крім того, за словами Макрона, Франція одна з небагатьох країн у Європі, яка розгорнула війська в Сахелі й втратила людей.

Наостанок французький президент пояснив, що в Україні змінюється контекст, і початок 2024 року має бути стартом для цього.

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