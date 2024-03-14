В частности, в случае потенциальной победы страны-агрессора "сведется к нулю" доверие стран-партнеров к Европе. Об этом президент Франции сообщил в интервью журналистам, информирует 24 Канал.

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Макрон отметил, что победа Украины имеет значение

Французский глава подчеркнул, что если бы Россия победила в войне против Украины, то жизнь французов изменилась бы. По словам Макрона, в таком случае больше бы не было нужной безопасности в Европе.

Кто бы мог подумать, что Владимир Путин остановится на этом? Здесь на карту поставлена безопасность Франции и Европы,

– заявил Эммануэль Макрон.

Президент Франции также отметил, что сегодня принять решение быть слабыми, оставлять агрессию без должного ответа – это уже поражение.

Франция готова в случае возможной агрессии со стороны России

Макрон сказал, что французские войска никогда не будут вести наступление, ведь Франция является силой мира.

"Но мы должны прозрачно посмотреть на ситуацию и сказать, что мы готовы принять меры, чтобы Россия не победила", – подчеркнул президент Франции.

Он также отметил, что Франция не ждала, чтобы подготовиться к возможной войне. Кроме того, по словам Макрона, Франция одна из немногих стран в Европе, которая развернула войска в Сахеле и потеряла людей.

Напоследок французский президент объяснил, что в Украине меняется контекст, и начало 2024 года должно быть стартом для этого.

Макрон дал интервью журналистам: самое интересное из разговора