Интервью Эммануэль Макрон дал на фоне его заявления об отправке войск Франции в Украину. Лидер государства отметил, что на важности помощи нашему государству и поддержке ее в противостоянии России.

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Россия не должна выиграть, – Макрон

У нас одна цель: Россия не должна и не может выиграть эту войну,

– подчеркнул Эммануэль Макрон.

Его спросили о позиции относительно возможного ввода войск Запада на территорию Украины. Президент Франции отметил, что есть "градация" и что "мы не должны исключать варианты".

"На кону в Украине – это экзистенциальная война за нашу Францию и нашу Европу. Мы наложили слишком много ограничений на наш словарный запас", – объяснил глава государства.

Он напомнил, что Европа отправила Украине танки, ракеты и самолеты после того, как уверяла, что этого никогда не будет делать.