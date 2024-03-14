Интервью Эммануэль Макрон дал на фоне его заявления об отправке войск Франции в Украину. Лидер государства отметил, что на важности помощи нашему государству и поддержке ее в противостоянии России.
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Россия не должна выиграть, – Макрон
У нас одна цель: Россия не должна и не может выиграть эту войну,
– подчеркнул Эммануэль Макрон.
Его спросили о позиции относительно возможного ввода войск Запада на территорию Украины. Президент Франции отметил, что есть "градация" и что "мы не должны исключать варианты".
"На кону в Украине – это экзистенциальная война за нашу Францию и нашу Европу. Мы наложили слишком много ограничений на наш словарный запас", – объяснил глава государства.
Он напомнил, что Европа отправила Украине танки, ракеты и самолеты после того, как уверяла, что этого никогда не будет делать.