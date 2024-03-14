Журналисты издания Le Monde заметили, что Макрон убедился: договориться с Россией по-хорошему не получится. Однако французский лидер считает, что у ВСУ недостаточно сил для военной победы страны-агрессора, поэтому он не исключает возможности отправить в Украину войска.

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Макрон думает отправить войска в Украину уже летом

В газете отметили, что заявление президента Эммануэля Макрона о возможном развертывании войск в Украине в конце февраля вызвало ажиотаж среди многих европейцев. Однако похоже, что это решение не стало неожиданностью для других высокопоставленных чиновников Франции.

Журналисты выяснили, что обсуждение такой возможности происходило в условиях строгой конфиденциальности еще в июне 2023 года, а 12 июня этот вопрос был поднят на заседании Совета обороны Франции.

Авторы материала подчеркнули, что основной причиной подобных разговоров является "недостаточность силы у украинских войск для выбивания российской армии со своей территории". Источники предполагают, что Елисейский дворец в частном порядке признал трудности Киева еще летом 2023 года.

Считается, что президент Франции Макрон отошел от дипломатического решения конфликта в Украине. Источники утверждают, что во время частного ужина 21 февраля Макрон выразил готовность ввести войска в Украину.

Ситуация в Украине, оккупированной российскими войсками вот уже 2 года, ухудшается, и война затягивается. В любом случае в будущем году мне придется послать в Одессу несколько ребят,

– пересказал собеседник газеты слова Макрона.

Стоит отметить, что издание Le Monde назвало решение Макрона об отправке войск "дипломатической катастрофой" для Франции, а Елисейский дворец сейчас пытается преуменьшить его последствия. Как отмечает газета, этот шаг вызвал растерянность как на международном, так и на внутреннем уровне.

Обратите внимание! Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции 25 февраля поднял вопрос о возможности введения западных войск в Украину. В то же время он отметил, что у Альянса еще нет консенсуса по этому вопросу.