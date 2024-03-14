Інтерв'ю Еммануель Макрон дав на фоні його заяви про відправлення військ Франції до України. Лідер держави наголосив, що на важливості допомоги нашій державі і підтримці її у протистоянні Росії.

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Росія не повинна виграти, – Макрон

У нас одна мета: Росія не повинна і не може виграти цю війну,

– наголосив Еммануель Макрон.

Його спитали про позицію щодо можливого введення військ Заходу на територію України. Президент Франції зазначив, що є "градація" і що "ми не повинні виключати варіанти".

"На кону в Україні – це екзистенційна війна за нашу Францію і нашу Європу. Ми наклали надто багато обмежень на наш словниковий запас", – пояснив глава держави.

Він нагадав, що Європа відправила Україні танки, ракети та літаки після того, як запевняла, що цього ніколи не робитиме.