Після перемовин з Туском і Макроном, канцлер Німеччини зробив важливу заяву.

Дивіться також Сирени та прильоти, голосування на виборах зупинили: хронологія вибухів у Бєлгородській області

Хороші новини від Шольца

За словами політика, лідери домовилися купувати для Києва більше зброї. Також партнери погодилися нарощувати виробництво озброєння на території самої України.

Крім того, Шольц зауважив, що для закупівлі зброї планують використати російські заморожені активи. Цю ініціативу обговорять вже 18 березня на "Рамштайні" під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Канцлер підкреслив, що очільник Кремля повинен чітко бачити – підтримка України з боку Заходу не зменшиться. Водночас він зазначив, що країни, які допомагають нашій державі, не перебувають у стані війни з Росією.

Отже, Туск, Макрон і Шольц домовилися про:

закупівлю ще більше зброї для України на всьому світовому ринку;

розширення виробництва військової техніки, зокрема і через співпрацю з партнерами в Україні;

створення нової коаліції засобів реактивної артилерії великої дальності в рамках формату "Рамштайн";

збільшення підтримки в рамках Європейського Союзу;

Макрон знову був "жорстоко" рішучим

Французький президент, який останнім часом збурив усю європейську спільноту та Путіна своїми сміливими заявами, цього разу був обережний у висловлюваннях. Але доволі чітким і різким.

Еммануель Макрон наголосив, що лідери трьох країн погодилися, що вони не будуть ініціювати ескалацію конфлікту. Водночас політик запевнив, що держави домовилися робити все необхідне, аби Росія не змогла перемогти.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ скільки знадобиться, і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації. Але наша рішучість жорстка. Це також передбачає нашу єдність,

– заявив Макрон.

Польський прем'єр своєю чергою анонсував нову зустріч "Веймарського трикутника" вже влітку.

Підтримка України: останні новини