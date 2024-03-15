Про це він заявив у інтерв'ю французьким телеканалам, інформує 24 Канал. Макрон також зазначив, що уже кілька місяців не говорив із Путіним і робив це тільки тоді, "коли була така необхідність".

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Ті, хто ставить певні "обмеження" на підтримку України, "обирають поразку". Якщо ситуація погіршиться, ми будемо готові забезпечити, щоб Росія ніколи не перемогла,

– додав президент Франції.

Президент Франції також відреагував на останні заяви Путіна.

"Недоречно погрожувати, коли у вас є ядерна зброя", – сказав він. При цьому Макрон зазначив, що французам нема чого боятись, бо у них теє є "ядерна сиа". Ба більше, французький президет вважає, коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів.

"Це інструмент безпеки. Це покладає на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації", – зазначив Макрон.

При цьому Макрон відмовився називати Путіна автократом чи диктатором, описавши як людину, яка "потрапила у репресивний і авторитарний дрейф у своїй країні, яка в останні роки обрала для себе роль дестабілізуючої сили на кількох театрах військових дій".

До слова, раніше Макрон заговорив про можливе відправлення військових в Україну. Ця пропозиція спровокувала активні обговорення серед союзників, у Кремлі. При цьому наголошувалось, що консесесу щодо цього немає.