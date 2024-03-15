Об этом он заявил в интервью французским телеканалам, информирует 24 Канал. Макрон также отметил, что уже несколько месяцев не говорил с Путиным и делал это только тогда, "когда была такая необходимость".

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Те, кто ставит определенные "ограничения" на поддержку Украины, "выбирают поражение". Если ситуация ухудшится, мы будем готовы обеспечить, чтобы Россия никогда не победила,

– добавил президент Франции.

Президент Франции также отреагировал на последние заявления Путина.

"Неуместно угрожать, когда у вас есть ядерное оружие", – сказал он. При этом Макрон отметил, что французам нечего бояться, потому что у них есть "ядерное оружие". Более того, французский президет считает, когда речь идет о ядерном оружии, не нужно много слов.

"Это инструмент безопасности. Это возлагает на нас ответственность никогда не прибегать к эскалации", – отметил Макрон.

При этом Макрон отказался называть Путина автократом или диктатором, описав как человека, который "попал в репрессивный и авторитарный дрейф в своей стране, которая в последние годы выбрала для себя роль дестабилизирующей силы на нескольких театрах военных действий".

Напомним, что ранее Макрон заговорил о возможной отправке военных в Украину. Это предложение спровоцировало активные обсуждения среди союзников, в Кремле. При этом отмечалось, что консесеса по этому поводу нет.