Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що всі, хто говорить про можливе замороження війни, мають ознайомитися із доповіддю ООН щодо воєнних злочинів російської армії в Україні. Вона перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі наголосила, що Берлін підтримує якомога швидше використання доходів від заморожених активів Росії, аби українські військові змогли звільнити окуповані території, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Це книга жахів

За словами міністерки, Німеччина захищає міжнародне право, тому наразі виступає саме за передачу доходів від заблокованих грошей Росії. Ці кошти мають бути спрямовані на військові потреби України.

Бербок також відповіла тим, хто закликає перестати підтримувати Україну. Вона порадила таким людям ознайомитися з останньою доповіддю ООН про воєнні злочини російських солдатів в Україні.

Цей звіт читається як книга жахів. Той, хто прочитає цю доповідь, на мою думку, не буде знову говорити про можливе замороження конфлікту, тому що доповідь чітко дає зрозуміти, що означає замороження для всіх людей, які все ще змушені жити під російським контролем, під російським насильством кожен день і, перш за все, кожну ніч,

– сказала німецька міністерка.

Вона процитувала слова українки з окупованої території, яка каже, що найгірше в окупації – це ніч, оскільки люди не знають, чи не прийдуть російські солдати знову, щоби їх зґвалтувати.

На фоні цього Бербок закликала міністрів узгодити використання доходів від заблокованих активів Росії, аби українці під окупацією нарешті були звільнені.

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