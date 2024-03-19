Однако такое "волеизъявление" не было законным. Кроме того, на оккупированных территориях находится много российских солдат, поэтому голосование было принудительным по своей сути.

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Что в ISW заявили после выборов Путина

Путин пытается использовать заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержку своей кандидатуры для создания информационных предпосылок для затяжной войны в Украине,

– говорят аналитики.

По их данным, Путин и российские чиновники убеждали, мол, "рекордная явка" избирателей и "высокая общественная поддержка" демонстрирует единство России и доверие к Путину.

Более того, как и ожидалось, Путин на временно оккупированных территориях якобы набрал 88,12% – 95,23%. Это происходило на фоне того, что российские чиновники, вероятно, сфальсифицировали рекордно высокую поддержку диктатора на оккупированных территориях. Кроме того, там большое количество российских военных, поэтому и выборы по своей сути были принудительными.

Вероятно, Путин продолжает пытаться создать информационные условия для оправдания длительного конфликта и длительной оккупации Украины под видом "защиты" гражданских лиц в оккупированной Украине, которым угрожает только российское вторжение,

– заявили в ISW.

Что известно о "выборах" Путина