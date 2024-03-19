Однако такое "волеизъявление" не было законным. Кроме того, на оккупированных территориях находится много российских солдат, поэтому голосование было принудительным по своей сути.
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Что в ISW заявили после выборов Путина
Путин пытается использовать заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержку своей кандидатуры для создания информационных предпосылок для затяжной войны в Украине,
– говорят аналитики.
По их данным, Путин и российские чиновники убеждали, мол, "рекордная явка" избирателей и "высокая общественная поддержка" демонстрирует единство России и доверие к Путину.
Более того, как и ожидалось, Путин на временно оккупированных территориях якобы набрал 88,12% – 95,23%. Это происходило на фоне того, что российские чиновники, вероятно, сфальсифицировали рекордно высокую поддержку диктатора на оккупированных территориях. Кроме того, там большое количество российских военных, поэтому и выборы по своей сути были принудительными.
Вероятно, Путин продолжает пытаться создать информационные условия для оправдания длительного конфликта и длительной оккупации Украины под видом "защиты" гражданских лиц в оккупированной Украине, которым угрожает только российское вторжение,
– заявили в ISW.
Что известно о "выборах" Путина
- В течение 15 – 17 марта в России проходили так называемые "выборы" Путина. За него якобы проголосовали 87,28% избирателей. Диктатор будет править уже пятый срок.
- Мир не спешит признавать эти "выборы", ведь Путин организовал голосование на временно оккупированных территориях. А в Украине во время военного положения выборы невозможны.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на избрание Путина. Он потроллил диктатора: "Лично я был разочарован Владимиром Путиным. Я ожидал, что он получит по меньшей мере 101% голосов".
- В Германии заявили, что не будут называть Путина "президентом" России.