Російські посадовці повідомляють, що явка на так званих виборах президента Росії у 2024 році стала рекордною в новітній історії держави-агресорки. Там зазначають, що вона склала 77,44%, передає 24 Канал.

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Путін лідирує

Відповідно до інформації російських ЗМІ, станом на 10:00 за московським часом проголосували 87113127 осіб. Підсумки виборів президента Росії офіційно підведуть 21 березня.

Практично всі виборчі дільниці завершили роботу. Обробили 99,83% протоколів:

Путін – 87,30%

Харитонів – 4,31%

Даванков – 3,83%

Слуцький – 3,21%

Дуже "неочікувано" Путін опинився на першому місці.

Що може принести Росії черговий термін Путіна