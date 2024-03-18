Російські посадовці повідомляють, що явка на так званих виборах президента Росії у 2024 році стала рекордною в новітній історії держави-агресорки. Там зазначають, що вона склала 77,44%, передає 24 Канал.
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Путін лідирує
Відповідно до інформації російських ЗМІ, станом на 10:00 за московським часом проголосували 87113127 осіб. Підсумки виборів президента Росії офіційно підведуть 21 березня.
Практично всі виборчі дільниці завершили роботу. Обробили 99,83% протоколів:
- Путін – 87,30%
- Харитонів – 4,31%
- Даванков – 3,83%
- Слуцький – 3,21%
Дуже "неочікувано" Путін опинився на першому місці.
Що може принести Росії черговий термін Путіна
- У WSJ спрогнозували, що може очікувати державу-агресорку у випадку перемоги Владіміра Путіна на виборах у 2024 році. Видання відзначає, що значення має масштаб його перемоги. Аналітики вважають, що Путіну потрібна повна перемога для ширшої конфронтації з Заходом.
- Крім цього, Владімір Путін вже заявляв про плани створити еліту із тих, хто воював проти України, та закликав суспільство надати їм більше підтримки.
- Водночас Путін може зіштовхнутись із проблемою того, що тисячі росіян будуть тікати за кордон. Ймовірно, він також очікує на результати виборів у США та планує продовжувати повномасштабну війну проти України стільки, скільки це буде потрібно.