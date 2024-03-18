Наразі це саме економічний удар по Росії, але якщо ефективні удари по НПЗ ворога продовжаться – згодом це може вплинути на ситуацію на фронті. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман.

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Можна буде дійти до впливу на фронт

Давид Гендельман зазначив, що насамперед це удари саме по економіці окупантів. До впливу на поле бою це швидко не дійде, тому що російська армія не діє з коліс, отримуючи паливо з цих НПЗ. У них є певні запаси.

Усе залежить від того, як довго та з якою результативністю ще буде продовжуватися ця повітряна кампанія. Якщо так піде далі, то рано чи пізно можна дійти до впливу на поле бою,

– підкреслив він.

Однак у будь-якому випадку економічний збиток для Росії – це величезна користь під час війни. Навіть якщо найближчим часом це не позначиться на ситуації на фронті.

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