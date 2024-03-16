Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, а це – майже 10% всієї нафтопереробки Росії. Про це розповіли джерела 24 Каналу.

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СБУ вночі атакували НПЗ в Самарській області

Нічна атака на російські нафтопереробні заводи в Самарській області виявилася дуже результативною. Ударні дрони Служби безпеки України відпрацювали по трьох заводах, які належать компанії "Роснєфть".

Ці заводи включають Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ. Разом ці заводи переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти щорічно, що становить майже 10% всієї нафтопереробки в Росії.

За даними джерела, ці удари є частиною стратегії СБУ з підриву економічного потенціалу країни-агресорки. Заводи сприяють продовженню війни в Україні. Сезон "бавовни" на російських НПЗ вже в розпалі, і кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку Росії.

Дрони атакували російські НПЗ: коротко