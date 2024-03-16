Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, а це – майже 10% всієї нафтопереробки Росії. Про це розповіли джерела 24 Каналу.
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СБУ вночі атакували НПЗ в Самарській області
Нічна атака на російські нафтопереробні заводи в Самарській області виявилася дуже результативною. Ударні дрони Служби безпеки України відпрацювали по трьох заводах, які належать компанії "Роснєфть".
Ці заводи включають Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ. Разом ці заводи переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти щорічно, що становить майже 10% всієї нафтопереробки в Росії.
За даними джерела, ці удари є частиною стратегії СБУ з підриву економічного потенціалу країни-агресорки. Заводи сприяють продовженню війни в Україні. Сезон "бавовни" на російських НПЗ вже в розпалі, і кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку Росії.
Дрони атакували російські НПЗ: коротко
- Ранком 16 березня російські ЗМІ повідомили, що два нафтопереробних заводи в Самарській області були атаковані невідомими дронами. Місцева адміністрація Сизрані підтвердила інформацію про пожежу на НПЗ, втім, там традиційно заявили, що потерпілих унаслідок "атаки" – немає. Також губернатор запевнив, що атаку начебто вдалося відбити.
- У мережі активно публікуються кадри моменту удару по нафтопереробному заводі у Сизрані. За попередніми даними, атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Міністерство оборони Росії та інші офіційні органи російської влади поки що не надали коментарів щодо інциденту з атаками на нафтопереробні заводи у Самарській області.
- Відомо також, що під ударом опинився Липецький НПЗ. Російські пропагандисти розповіли, що рано-вранці 15 березня на території станції Станова, що входить до складу нафтопроводу "Дружба", виявили залишки "двох підірваних БпЛА літакового типу".