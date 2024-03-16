Інформацію про атаку підтвердив губернатор регіону Дмитро Азаров. Українські спецслужби наразі не коментували причетності до цих подій. Та зі сторони Росії звинувачення посипались. Щоправда, відстань, яку пролетіли безпілотники, у разі, якщо це була спецоперація наших спецслужб, – вражає. 24 Канал розповідає, де атаковано НПЗ.

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Дрони атакували Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ. З відкритих джерел відомо, що обидва заводи належать "Роснефти".

За даними російських пабліків, унаслідок обстрілу спалахнули пожежі на установці з перероблення нафтопродуктів, а постраждалих немає.

Відстані палаючих НПЗ від кордону з Україною – понад 1000 кілометрів.

Сизранський НПЗ

Атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Територію нафтопереробного заводу у Сизрані атакував один дрон. І вочевидь, влучно, адже відразу там почалася пожежа.

Повідомляли, що площа займання становить 500 квадратних метрів.

Де розташований Сизранський НПЗ: карта

Тобто, завод розташований на відстані 900 кілометрів від України.

"У Сизрані горить місцевий НПЗ "Роснефти" після атаки безпілотника. Знову під атакою АВТ-6. Це установка із двох ректифікаційних колон – серце заводу, де й переробляється нафта", – розповів очевидець, який поширив відео з місця подій.

Пожежа на Сизранському заводі: відео

Новокуйбишевський НПЗ

Одночасно з першим прильотом БПЛА атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там, за повідомленнями російських телеграм-каналів, пожежу вдалося усунути за пів години.

Новокуйбишевський НПЗ на карті:

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