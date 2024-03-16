Губернатор регіону Дмитро Азаров підтвердив атаку, але при цьому самовпевнено заявив, що влучань вдалось уникнути. Щоправда відео та очевидці повідомляють зворотнє.

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Атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Територію нафтопереробного заводу в Сизрані атакував один дрон.

Сталось влучання в НПЗ: відео

В результаті сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів.

Пожежа на НПЗ: відео

Як зазначають у мережі, безпілотники намагалися намагалися збити стрілецькою зброєю, але безуспішно. Після вибуху на підприємстві спалахнула пожежа.

Пожежа на нафтопереробному заводі: відео

Крім того, в цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, проте її через півгодини загасили.

Що каже влада

Губернатор Самарської області заявив, що на території Сизранського НПЗ загорілась установка з переробки нафтопродуктів, а атаку на Новокуйбишівський НПЗ нібито вдалося зупинити. Звісно ж, запевнив, що минулось без жерт і постраждалих.

У міноборони Росії інцидент не коментували. Лише прозвітували про знищення двох безпілотників над Бєлгородською областю.

Також відомо, що вночі нафтопереробну станцію в Липецькій області також атакували безпілотники. На території станції Станова (входить до складу нафтопроводу "Дружба") виявили залишки двох підірваних БПЛА літакового типу.

Зауважте. За останній тиждень одразу кілька російський НПЗ у різних регіонах піддалися атакам дронів. Вибухи на нафтобазах Росії стримують постачання палива російським окупантам в Україні.