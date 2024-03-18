Сейчас это именно экономический удар по России, но если эффективные удары по НПЗ врага продолжатся – впоследствии это может повлиять на ситуацию на фронте. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.

Читайте также Не Самарской областью единой: в Липецкой области БПЛА атаковали нефтеперерабатывающую станцию

Можно будет дойти до влияния на фронт

Давид Гендельман отметил, что прежде всего это удары именно по экономике оккупантов. До влияния на поле боя это быстро не дойдет, потому что российская армия не действует с колес, получая топливо с этих НПЗ. У них есть определенные запасы.

Все зависит от того, как долго и с какой результативностью еще будет продолжаться эта воздушная кампания. Если так пойдет дальше, то рано или поздно можно дойти до влияния на поле боя,

– подчеркнул он.

Однако в любом случае экономический ущерб для России – это огромная польза во время войны. Даже если в ближайшее время это не скажется на ситуации на фронте.

Атаки на российские НПЗ: главное