Севастополь в годовщину аннексии Крыма также получил свой горячий привет. После закрытия Крымского моста оккупанты сообщили, что тревоги нет, зато есть "какое-то шевеление" и "сигналы готовности".

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Что известно о взрывах в Воронеже

Россияне жалуются на "звуки взрывов" и "громкие хлопки" в небе над Воронежем – противовоздушная оборона якобы сбила беспилотник. Что интересно, об опасности от дронов сообщили еще два часа назад.

Некоторые местные паблики напомнили россиянам правила безопасности во время тревоги, но в целом инфопространство было заполнено совсем другим. Оккупанты считали, сколько осталось до лета, уверяли друг друга, что все будет хорошо, а еще писали о конкурсе на лучшую деревню. То есть всячески отвлекали население от "звуков".

Но в одном из воронежских телеграм-каналов было значительно интереснее. Читатели присылали видео вспышек и взрывов, а в комментариях делились впечатлениями и предположениями.

Что воронежцы писали о взрывах над городом вечером 18 марта:

Окна задрожали.

Думала, что это машина хряпнула.

Бабах был.

***нуло знатно.

Видно дым, надеемся, что это были обычные трубы.

Еще одна подписчица выложила голосовое сообщение. На нем слышен звук, похожий на пролет беспилотника. Затем она тихо говорит: "Мне очень страшно, так страшно не было никогда".

Воронеж – один из российских городов, который совсем близко от Украины.

Где расположен город Воронеж: показываем на карте

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Какова ситуация в Белгороде

Благодаря работе Сил обороны все больше россиян на собственной шкуре чувствуют то, что каждый день чувствуют украинцы. Больше всего, конечно, страдает Белгород. 18 марта там был прилет на предприятии.

Российские добровольцы предупредили горожан, чтобы они прятались или выезжали. Потому что по городу будут наносить новые удары.