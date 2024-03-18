Свое сообщение легион "Свобода России" опубликовал вечером 18 марта.
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Что сообщили российские добровольцы
В легионе "Свобода России" сделали срочное заявление для жителей Белгорода.
Они призвали жителей города немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела.
Мы (российские добровольцы – 24 Канал) наносим удары по военным целям, но из-за размещения военных объектов противника в жилом секторе могут пострадать гражданские!,
– отметили в легионе "Свобода России".
Российские добровольцы попросили белгородцев срочно эвакуироваться.