Свое сообщение легион "Свобода России" опубликовал вечером 18 марта.

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Что сообщили российские добровольцы

В легионе "Свобода России" сделали срочное заявление для жителей Белгорода.

Они призвали жителей города немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела.

Мы (российские добровольцы – 24 Канал) наносим удары по военным целям, но из-за размещения военных объектов противника в жилом секторе могут пострадать гражданские!,

– отметили в легионе "Свобода России".

Российские добровольцы попросили белгородцев срочно эвакуироваться.