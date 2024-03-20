Российское "пе-ве-о" якобы сбило все беспилотники в Саратовской области. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно об ударе по Энгельсу
В ночь на 20 марта город Энгельс в Саратовской области России был атакован беспилотниками.
Местный губернатор Роман Бусаргин сообщил, что российские системы "пе-ве-о" "сработали своевременно и эффективно".
Менее часа назад над Энгельсом ликвидировали беспилотники. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет,
– сообщил местный губернатор.
Впрочем, местные жители не слишком верят в рассказы местных властей и утверждают, что слышали по меньшей мере 4 взрыва на аэродроме в Энгельсе.
Также они заявляют, что "один прилет точно был". Сразу после взрыва на аэродром приехали полиция, пожарные и медики.
Местные пишут о взрывах в Энгельсе / Скриншоты из Facebook
Взрывы в Энгельсе: что известно
- Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, за взрывами в Энгельсе стоит украинское ГУР. Также известно, что есть поражения. Последствия атаки пока уточняются.
- В то же время в сети появилось немало кадров мощного ночного "хлопка". На видео слышно, как пролетает один из беспилотников, а после – раздается взрыв, – смотрите видео в материале 24 Канала.
- Сам город Энгельс расположен в почти 900 километров от Харькова. Также известно, что он граничит с Казахстаном.