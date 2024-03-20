Про це повідомили джерела 24 Каналу в спецслужбах. Відомо, що є ураження.

До теми У російському Енгельсі пролунали потужні вибухи

Дрони ГУР атакували Енгельс

Як повідомили джерела у спецслужбах, вибухи в Енгельсі Саратовської області – це планова робота Головного управління розвідки. Також відомо, що є ураження. Наразі всі наслідки уточнюються.

До слова, у російському Енгельсі розташована одна з найбільших авіабаз ворога. На цій військово-повітряній базі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 й Ту-95МС, з яких окупанти завдають ракетних ударів по Україні.

Довідка. Російське місто Енгельс розташоване у Саратовській області за майже 900 кілометрів від Харкова. Важливо, що лише на авіабазі "Енгельс-2" базуються російські бомбардувальники Ту-160.

Потужні вибухи в Енгельсі потрапили на записи камер спостереження. На них чутно, як пролітає безпілотник, а після – потужний вибух. Він був такої сили, що спрацювали сирени на автомобілях, а місцеві жителі стверджували, що "тремтіли навіть рами у вікнах".

У мережі пишуть, що вибухи лунали в районі авіабази. Водночас російське міноборони стверджує, що нібито "пе-ве-о" успішно відпрацювала й всі безпілотники "збили". У такі заяви місцеві жителі вірять неохоче й переконані, що вибухи – не робота "пе-ве-о", а прильоти. Також саратовські телеграм-канали повідомляли, що відразу після вибухів у бік авіабази виїхали поліція, рятувальники та кілька карет швидкої допомоги.

Напередодні лунали вибухи ще у 2 областях