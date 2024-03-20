Город Энгельс в России, где расположен аэродром стратегической авиации, в ночь на 20 марта подвергся атаке. По информации украинских разведчиков, цели были поражены, однако подробности пока неизвестны.

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Там было более десятка самолетов

Об атаке беспилотников ночью писали российские телеграмм-каналы. Ее также подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин. Кроме этого, минобороны России сообщало об уничтожении 4 украинских БпЛА над Саратовской областью.

В частности, именно в городе Энгельс расположен аэродром, с которого взлетают бомбардировщики, которые массированно атакуют Украину.

Согласно спутниковым снимкам, 19 марта 2024 года на территории аэродрома находились 11 самолетов, в частности 9 бомбардировщиков: 6 Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и 3 Ту-160.



На аэродроме "Энгельс" было 11 самолетов / Фото "Схем"



В городе Энгельс ночью слышали взрывы / Фото "Схем"

Что это за аэродром