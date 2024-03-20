Город Энгельс в России, где расположен аэродром стратегической авиации, в ночь на 20 марта подвергся атаке. По информации украинских разведчиков, цели были поражены, однако подробности пока неизвестны.

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Там было более десятка самолетов

Об атаке беспилотников ночью писали российские телеграмм-каналы. Ее также подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин. Кроме этого, минобороны России сообщало об уничтожении 4 украинских БпЛА над Саратовской областью.

В частности, именно в городе Энгельс расположен аэродром, с которого взлетают бомбардировщики, которые массированно атакуют Украину.

Согласно спутниковым снимкам, 19 марта 2024 года на территории аэродрома находились 11 самолетов, в частности 9 бомбардировщиков: 6 Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и 3 Ту-160.

аэродром Энгельс
На аэродроме "Энгельс" было 11 самолетов / Фото "Схем"

Аэродром Энгельс
В городе Энгельс ночью слышали взрывы / Фото "Схем"

Что это за аэродром

  • "Энгельс-2" – российская военно-воздушная база в городе Энгельс, одна из крупнейших и лучше всего технически оснащенных в России.
  • Согласно открытым данным, на авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки. Это место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-95, способных переносить ядерные боеприпасы.
  • База используется для проведения масштабных авиаударов по территории Украины, в частности применения ракет Х-101 против гражданских и инфраструктурных объектов.