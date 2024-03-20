Місто Енгельс у Росії, де розташований аеродром стратегічної авіації, вночі проти 20 березня зазнало атаки. За інформацією українських розвідників, цілі були уражені, однак подробиці поки що невідомі.
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Там був понад десяток літаків
Про атаку безпілотників уночі писали російські телеграм-канали. Її також підтвердив губернатор регіону Роман Бусаргін. Крім цього, міноборони Росії повідомляло про знищення 4 українських БпЛА над Саратовською областю.
Зокрема, саме в місті Енгельс розташований аеродром, із якого злітають бомбардувальники, що масовано атакують Україну.
Відповідно до супутникових знімків, 19 березня 2024 року на території аеродрому перебували 11 літаків, зокрема 9 бомбардувальників: 6 Ту-95 (один із яких у неробочому стані) та 3 Ту-160.
На Аеродромі "Енгельс" було 11 літаків / Фото "Схем"
У місті Енгельс уночі чули вибухи / Фото "Схем"
Що це за аеродром
- "Енгельс-2" – російська військово-повітряна база в місті Енгельс, одна з найбільших і найкраще технічно оснащених у Росії.
- Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки. Це місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-95, здатних переносити ядерні боєприпаси.
- База використовується для проведення масштабних авіаударів по території України, зокрема застосування ракет Х-101 проти цивільних та інфраструктурних об'єктів.