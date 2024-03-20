"Енгельс-2" – російська військово-повітряна база, розташована в місті Енгельс та є однією з найбільших і технічно оснащених в Росії. Усе, що відомо про аеродром, який атакували українські дрони – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Аеродром "Енгельс-2"

На військовому аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області розташована база стратегічної авіації Росії, яка включена до її ядерної тріади. Це місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-95, здатних переносити ядерні боєприпаси.

Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки

Цей аеродром відіграє ключову роль у війні Росії проти України. З моменту початку повномасштабного вторгнення екіпажі бази беруть активну участь у бойових операціях. База використовується для проведення масштабних авіаударів по території України, включаючи застосування ракет Х-101 проти цивільних та інфраструктурних об'єктів.

"Енгельс-2" є однією з найбільших та найбільш технічно оснащених авіабаз у Росії. Це головний центр базування бомбардувальників і, крім того, єдине місце в Росії, де розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Аеродром уже атакували раніше

5 грудня 2022 року два Ту-95МС, що базувалися на аеродромі "Енгельс-2" зазнали ушкоджень внаслідок ударів. Пізніше опубліковані супутникові знімки засвідчили те, що тоді окупанти втратили перший літак цього типу.

Пізніше 26 та 29 грудня 2022 року на авіабазі повторно лунали вибухи. Тоді в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це було наслідком збройної агресії Росії, а російське Міноборони заявило про загибель трьох та поранення чотирьох осіб.

Крім того, у 2024 на початку січня уже була спроба завдати нового удару по аеродрому, втім, тоді на території авіабази в Енгельсі впало 2 безпілотники. Які наслідки падіння – невідомо.

Що відомо про атаку дронів у Енгельсі