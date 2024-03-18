Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 11 по 17 березня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Ситуація в районі Авдіївки

На Авдіївському напрямку у порівнянні з минулими тижнями, активність ворога є дещо меншою, проте окупанти не зупиняються і тиснуть на лінії Бердичі – Первомайське. Для наступальних дій ворог продовжує використовувати бронетехніку та авіабомби.

Найскладнішою ситуація є в селах Бердичі та Орлівка. В останньому ворог дійшов уже до центру населеного пункту, проте про повну окупацію не йдеться, бої тривають. У Бердичах росіяни закріплюються на півдні та південному сході села і намагаються прорватися до центру.

Російські війська також просуваються у напрямку до Семенівки та продовжує просуватися у Тоненькому та у Первомайському.

Попри те, що ворог продовжує просування, варто відзначити зусилля наших захисників та захисниць, адже завдяки їхній титанічній праці лінія фронту на Авдіївському напрямку стабілізується.



Ситуація на Авдіївському напрямку на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація на Авдіївському напрямку наприкінці тижня / Карта DeepStateMAP

Активізація росіян біля Лиману

Минулого тижня росіяни посилили атаки на Лиманському напрямку, хоча і до того росіяни намагалися просуватися. Ворог атакує у напрямку населених пунктів Терни, Ямполівка, Зарічне, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Росіяни просунулися у напрямку села Терни, проте у населений пункт прорватися їм не вдалося.



Ситуація поблизу села Терни на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація в Тернах станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Атаки біля Вугледара

Росіяни, як і минулого тижня, продовжують спроби прорвати оборону в районі села Шевченко поблизу Вугледара. Ворогу вдалося захопити кілька позицій та просунутися у цьому напрямку.

Інших змін в районі Вугледара не зафіксовано.

Ситуація біля села Шевченко на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація біля села Шевченко станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація в районі Роботиного

Росіяни продовжують атакувати й на Запорізькому напрямку, особливо складна ситуація в районі Роботиного – ворогу не дає спокій клин, який утворився під час літньої кампанії ЗСУ минулого року. Тому головна мета ворога – повторно окупувати Роботине та вибити ЗСУ з клину.

Для досягнення цілей росіяни й далі використовують тактику, яку вже називають "банзай-атаками" – ворожі піхотинці на бронетранспортерах їдуть до населеного пункту, якщо по дорозі їх не знищили, то десантуються на околиці й вриваються в село. З імовірністю 90% для окупанта це смерть. Однак наявність великої кількості особового складу у ворога й абсолютна байдужість на втрати, на жаль, дає результат.

Росіянам вдалося просунутися на північний захід від села Вербове. Бої на цьому напрямку тривають.

Район Роботиного на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Район Роботиного наприкінці тижня / Карта DeepStateMAP

ЗСУ потрібна підтримка

На більшості напрямків фронту наші воїни зараз тримають оборону в надважких умовах. І головним успіхом є те, що на багатьох ділянках росіяни не можуть пробити оборону наших військ.

Наприклад, минулого тижня не зафіксовано жодних просувань на лінії Богданівка – Іванівське на Бахмутському напрямку. Ба більше, нашим воїнам вдалося відбити кілька позицій. Наші захисники та захисниці не дозволяють ворогу пройти до Часового Яру.

Крім того, бої тривають і на Харківщині, і в Кринках на лівобережжі Херсонщини. І якщо змін на карті не зафіксовано, це не означає, що за минулі 7 днів там нічого не відбувалося. А в умовах оборони це ще й означає, що українські воїни дають відсіч ворогу та відбивають потужні атаки.

Нашим воїнам потрібна підтримка кожного і кожної з нас, адже для перемоги потрібно робити усе можливе і неможливе. І поки неможливі речі в надскладних умовах роблять наші захисники та захисниці, цивільні не можуть залишатися осторонь. Саме тому працює наш Фонд24 – тут ви завжди можете знайти актуальні збори на потреби наших бійців. Переходьте за посиланням і долучайтеся.