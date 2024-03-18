Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни. В ISW зауважили, що Україна змусила агресора передислокувати свої кораблі з тимчасово окупованого Криму.

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Додаткове озброєння та щоденні тренування з відбиття ударів

У неділю, 17 березня, вороже міноборони повідомило, що Шойгу відвідав командний пункт чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Там прихвостень Путіна заслухав доповіді про успішні операції України та результати діяльності російського флоту.

Шойгу підкреслив, що Чорноморський флот повинен проводити щоденні тренування з відбиття ударів повітряних і безпілотних морських засобів, аби усі російські екіпажі були готові до оборони.

Шойгу наказав, щоб Чорноморський флот встановив додаткове озброєння, зокрема, великокаліберні системи та кулемети, на невизначених активах флоту для посилення оборони Росії,

– зазначили аналітики.

Додали що окупант також отримав звіт від російського віцеадмірала Сєргєя Пінчука, який, як стверджували деякі російські джерела, нещодавно замінив адмірала Віктора Соколова на посаді командувача Чорноморського флоту. Однак, ISW поки не може підтвердити це.

Українська кампанія змусила Чорноморський флот передислокувати більшість своїх військово-морських сил з головної бази в Севастополі на менші та менш боєздатні бази в Новоросійську та інших місцях,

– підкреслили в ISW.

Додали, Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що українські удари станом на початок лютого 2024 року вивели з ладу приблизно 33% військових кораблів Чорноморського флоту, зокрема, 24 кораблі та 1 підводний човен.

Позиція Шойгу щодо захисту Чорноморського флоту висуває умови для того, щоб він або приписував собі заслуги, якщо флот стане ефективнішим у захисті себе від українських ударів, або звинуватив інших командувачів, якщо Чорноморський флот зазнає невдачі в цій спробі,

– наголосили аналітики.

Зверніть увагу! За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 18 березня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України 26 кораблів/катерів і 1 підводний човен.

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