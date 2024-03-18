Тільки за минулу добу росіяни втратили на фронті 810 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року втрати ворога становлять 431 550 солдатів.

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Що відомо про втрати ворога у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 431 550 (+810) осіб,

танків – 6 809 (+19),

бойових броньованих машин – 13 014 (+17),

артилерійських систем – 10 668 (+34),

РСЗВ – 1 017 (+0),

засоби ППО – 720 (+0),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 308 (+36),

крилаті ракети – 1 922 (+0),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68),

спеціальна техніка – 1731 (+8).



Втрати ворога станом на 18 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони також завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.