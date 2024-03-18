Тільки за минулу добу росіяни втратили на фронті 810 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року втрати ворога становлять 431 550 солдатів.
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Що відомо про втрати ворога у техніці
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 431 550 (+810) осіб,
- танків – 6 809 (+19),
- бойових броньованих машин – 13 014 (+17),
- артилерійських систем – 10 668 (+34),
- РСЗВ – 1 017 (+0),
- засоби ППО – 720 (+0),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 308 (+36),
- крилаті ракети – 1 922 (+0),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68),
- спеціальна техніка – 1731 (+8).
Втрати ворога станом на 18 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони також завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.