Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Проте вона наголосила, що росіяни все ж використовують способи запуску ракет з надводних ракетоносіїв, не виходячи у відкрите море.
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Як змінилась ситуація в Чорному морі
Вже другий тиждень російські кораблі не виходять в окуповані українські води на патрулювання, за винятком невеликих катерів прибережного плавання, які контролюють бонові загородження на вході в бухту.
Саме на них зараз перекладені завдання спостерігати за надводною ситуацією та контрдиверсійною роботою.
Вони дійсно зробили висновки з наших попередніх влучань і нашої бойової роботи. Не виключено, що в них відбуваються дуже потужні кадрові перестановки в керівництві Чорноморського флоту і це може бути пов'язано з певною його паузою,
– розповіла Гуменюк.
Сюди ж додаються і погодні умови, потужний шторм на морі не сприяє виходу ворожих кораблів на бойове чергування.
Однак варто пам'ятати, що в росіян все ж розташовані ракетоносії в Чорному морі, хоч і тимчасово заведені в пункти базування. І факти запуску ракет з акваторії бухт уже зафіксовані, тому рівень ракетної небезпеки з моря залишається надзвичайно високим, наголосили в ОК "Південь".
В російському флоті паніка: що про це свідчить
- 10 березня у відставку пішов головком Чорноморського флоту адмірал Микола Євменов. Це сталося після втрати вже дев'ятого великого судна з початку повномасштабної війни Росії проти України. Аналітики пов'язують ці кадрові зміни з нестабільною ситуацією в Чорному морі та спробами підвищити боєздатність флоту ворога.
- У зв'язку з останніми подіями, росіяни підсилили охорону Кримського мосту. Там працює морська охорона, ФСБ, спостережні пости, системи ППО, прикриття тощо. Також у Військово-морських силах заявили, що ворог передислокував найбільш цінні кораблі до військово-морської бази у Новоросійську, аби зменшити втрати Росії.
- Також у ВМС наголосили, що повне виведення флоту з акваторії українських морів фактично буде означати капітуляцію для Росії, однак заводити нові, аби перекрити втрати, вони також не можуть, адже в цьому немає сенсу – створювати ще більше легітимних цілей для української армії.