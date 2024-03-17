Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Проте вона наголосила, що росіяни все ж використовують способи запуску ракет з надводних ракетоносіїв, не виходячи у відкрите море.

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Як змінилась ситуація в Чорному морі

Вже другий тиждень російські кораблі не виходять в окуповані українські води на патрулювання, за винятком невеликих катерів прибережного плавання, які контролюють бонові загородження на вході в бухту.

Саме на них зараз перекладені завдання спостерігати за надводною ситуацією та контрдиверсійною роботою.

Вони дійсно зробили висновки з наших попередніх влучань і нашої бойової роботи. Не виключено, що в них відбуваються дуже потужні кадрові перестановки в керівництві Чорноморського флоту і це може бути пов'язано з певною його паузою,

– розповіла Гуменюк.

Сюди ж додаються і погодні умови, потужний шторм на морі не сприяє виходу ворожих кораблів на бойове чергування.

Однак варто пам'ятати, що в росіян все ж розташовані ракетоносії в Чорному морі, хоч і тимчасово заведені в пункти базування. І факти запуску ракет з акваторії бухт уже зафіксовані, тому рівень ракетної небезпеки з моря залишається надзвичайно високим, наголосили в ОК "Південь".

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