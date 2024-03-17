Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Також вона пояснила, чому ворог б’є не лише по портовій інфраструктурі регіону, а й по житлових кварталах.

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Мета ударів

Росіяни планували подібну агресію на південний напрямок, коли говорили, що просувають свої передвиборчі гасла. І навіть робили спробу повернутися на правий берег Херсону, спромоглися на жалюгідну вилазку на човні з намаганням облаштувати собі плацдарм на правому березі, зауважила Гуменюк.

Однак ще на середині Дніпра українські оборонці змогли протидіяти окупантам і повернути їх "курсом руського воєнного корабля"

Масований режим атак на Південь України розпочався із завершенням повноцінної дії Зернової угоди. Це стало такою відповіддю на ігнорування будь-якої позиції Росії в цьому питанні.

Всі удари по Одещині, як ракетні, так і дронові зосереджені по прибережній території. Спрямовані максимально на пошкодження усіх ресурсів регіону, які дозволяють Одещині навіть в умовах повномасштабного вторгнення піднімати економіку.

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Однак, крім портової інфраструктури, останніми днями відбулися страшні влучання в житлові будинки, багатоповерхівки Одеси. Наталя Гуменюк пояснила, що так працюють російські спецслужби, і досі є навербовані люди, що займаються наведення ворожих ракет.

До того ж ворог використовує балістичні ракети, які є неточними, однак протидіяти їм надзвичайно складно.

Ми неодноразово бачили, що ракети ворога мають зовсім не ті тактико-технічні характеристики, які заявлені в підручниках,

– додала Гуменюк.

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