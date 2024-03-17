Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Також вона пояснила, чому ворог б’є не лише по портовій інфраструктурі регіону, а й по житлових кварталах.
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Мета ударів
Росіяни планували подібну агресію на південний напрямок, коли говорили, що просувають свої передвиборчі гасла. І навіть робили спробу повернутися на правий берег Херсону, спромоглися на жалюгідну вилазку на човні з намаганням облаштувати собі плацдарм на правому березі, зауважила Гуменюк.
Однак ще на середині Дніпра українські оборонці змогли протидіяти окупантам і повернути їх "курсом руського воєнного корабля"
Масований режим атак на Південь України розпочався із завершенням повноцінної дії Зернової угоди. Це стало такою відповіддю на ігнорування будь-якої позиції Росії в цьому питанні.
Всі удари по Одещині, як ракетні, так і дронові зосереджені по прибережній території. Спрямовані максимально на пошкодження усіх ресурсів регіону, які дозволяють Одещині навіть в умовах повномасштабного вторгнення піднімати економіку.
Чому б'ють по мирних будинках
Однак, крім портової інфраструктури, останніми днями відбулися страшні влучання в житлові будинки, багатоповерхівки Одеси. Наталя Гуменюк пояснила, що так працюють російські спецслужби, і досі є навербовані люди, що займаються наведення ворожих ракет.
До того ж ворог використовує балістичні ракети, які є неточними, однак протидіяти їм надзвичайно складно.
Ми неодноразово бачили, що ракети ворога мають зовсім не ті тактико-технічні характеристики, які заявлені в підручниках,
– додала Гуменюк.
Наймасштабніший удар по Одесі за останній час: наслідки
- Після атаки по місту 15 березня постраждало 75 людей. Загинули 20 осіб, серед них 1 медик і 1 рятувальник ДСНС.
- Тоді було уражено 10 приватних будинків, станції технічного обслуговування, 2 пожежно-рятувальні автомобілі та газопровід низького тиску. Загалом пожежа зайняла близько 120 квадратних метрів.
- Повідомлялося, що тоді по регіону ударили з тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою типу "Іскандер-М".